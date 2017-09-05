В Нарынской области зафиксирована сибирская язва у троих человек

5 сентября 2017, 16:10 Комментарии

В Ат-Башинском районе Нарынской области зафиксирован случай заражения сибирской язвой. В настоящее время три человека находятся в больнице, еще 15 под наблюдением специалистов. Об этом "ВБ" сообщили в Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций.

Врачи отмечают, что местные жители разделывали тушу животного, спустя 10 дней появились первые симптомы опасной инфекции. На коже в области кистей и предплечья образовались гнойные повреждения.

Люди обратились к специалистам с жалобами на язвы. После чего 30 августа их госпитализировали в инфекционное отделение. Анализы подтвердили предварительный диагноз. Медики взяли под наблюдение всех контактирующих с заболевшими членов семьи и друзей.

В настоящее время они находятся под наблюдением.

Инкубационный период инфекции составляет 10-14 дней. По истечении этого срока, если не будет никаких подозрений, пациентов выпишут из больницы.

"Это заболевание излечимое, оно лечится обычными антибиотиками. Просто оно входит в перечень особо опасных инфекций по классификациям Всемирной организации здравоохранения. Основными источниками заражения являются животные", - рассказал директор республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Сабыржан Абдыкаимов.

Есть вероятность, что мясо зараженного животного попало на рынки. По некоторым данным, партия инфекционного зараженного продукта может находиться на рынке города Токмак.

Сейчас все версии проверяет следственный отдел. Кроме того, как на месте, так и на территории вблизи забоя скота введен карантин, отмечают врачи. Введен ветеринарный контроль, с населением проводится разъяснительная работа.

Однако ситуацию усугубляют сами заболевшие. Они не могут точно сказать, куда было отправлено зараженное мясо, сообщил Абдыкаимов.

"Один говорит, что мясо закопали. Другой говорит, что продали. Сейчас этим делом занимаются следственные органы и ветеринарные службы. Они не говорят, что там было: просто зарезали, кто-то в машину погрузил и уехал. А куда, на какой машине - они не уточняют. Следственные органы этим занимаются, но мы среди населения проводим разъяснительную работу", - сказал Абдыкаимов.