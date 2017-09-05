Росгосстрах готов страховать мигрантов из Кыргызстана

5 сентября 2017, 16:15 Комментарии

Госслужба по миграции КР и Государственная страховая организация (ГСО) заключают договор с российской государственной компанией "Росгосстрах" о страховании мигрантов, выезжающих за границу.

Основной целью данного проекта является обеспечение гарантии граждан КР на получение медицинской помощи и трудоустройство на территории Российской Федерации.

ГСО запустила данный проект в целях поддержки мигрантов, выезжающих за границу. В случае наступления несчастного случая граждане КР могут получить медицинскую помощь на территории РФ.

Медицинский страховой полис может стать гарантом здоровья и благополучия. Как известно, на сегодняшний день страховка для иностранцев нужна для въезда в Россию, поскольку медицинское страхование для иностранца является одним из обязательных документов для законного пребывания.