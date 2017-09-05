Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +31°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты против посуточной сдачи жилья в туристических зонахДепутаты против посуточной сдачи жилья в туристических зонахLes Origines De La Beauté: Карыбекова напомнила о важности сохранения традиций кыргызского народаLes Origines De La Beauté: Карыбекова напомнила о важности сохранения традиций кыргызского народа

Росгосстрах готов страховать мигрантов из Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365816_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446317-ru.html

Похожие новости

В Конференции Научно-образовательной сети APAN44 по телемедицине выступили кыргызстанцы

Президент и первая леди Узбекистана прибыли в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Кыргызстан (фоторепортаж)

Программа госвизита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Кыргызстан

Визит президента Узбекистана в Кыргызстан очень нужный, - депутат

5 сентября 2017, 16:15       Комментарии

Госслужба по миграции КР и Государственная страховая организация (ГСО) заключают договор с российской государственной компанией "Росгосстрах" о страховании мигрантов, выезжающих за границу.
Основной целью данного проекта является обеспечение гарантии граждан КР на получение медицинской помощи и трудоустройство на территории Российской Федерации.
ГСО запустила данный проект в целях поддержки мигрантов, выезжающих за границу. В случае наступления несчастного случая граждане КР могут получить медицинскую помощь на территории РФ.
Медицинский страховой полис может стать гарантом здоровья и благополучия. Как известно, на сегодняшний день страховка для иностранцев нужна для въезда в Россию, поскольку медицинское страхование для иностранца является одним из обязательных документов для законного пребывания.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум