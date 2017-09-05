На севере Таджикистана демонтировали последний памятник Ленину

5 сентября 2017, 15:48 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. В городе Бустон (бывший Чкаловск) на севере Таджикистана демонтировали последний в Согдийской области памятник Владимиру Ленину. В сквере "850-летие Москвы", где находился памятник советскому вождю, будет установлен постамент с государственным гербом страны, сообщает таджикская редакция радио "Свобода".

Жители Бустона говорят, что демонтаж памятника продолжался до полуночи. Памятник Ленину был демонтирован в рамках благоустройства сквера, сообщил Мамнур Нурзода, заведующим отделом социального развития и связи с общественностью администрации города.

По его словам, памятник Ленину будет отреставрирован и позже установлен в городском парке имени Айни.

Памятник Ленину в Бустоне стал последним из монументов в честь вождя мирового пролетариата, демонтированных в Согдийской области за последние почти три десятилетия. В ряде городов области вместо памятника Ленину были воздвигнуты памятники Исмоилу Сомони, основоположнику таджикской государственности.

По словам историков, памятник Ленину в бывшем Чкаловске был установлен в конце 1950-х годов. Его сделали из гипса, и поэтому он не имеет никакой ценности.

Город Чкаловск был основан в 1946 году как посёлок при Ленинабадском горно-химическом комбинате. Во времена СССР Чкаловск, как объект стратегического значения, был закрытым городом. 3 марта прошлого года Чкаловск был официально переименован в Бустон.

Памятники советским вождям демонтируют во многих бывших республиках СССР.