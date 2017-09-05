Предвыборный пасьянс. От победы в первом туре до возможной дестабилизации

5 сентября 2017, 15:27 Комментарии

На предстоящих президентских выборах кыргызстанцы определят дальнейшей курс развития страны. Заблуждаются те, кто считают, что мы изберем только нового главу государства. Складывающаяся сейчас политическая картинка сложна и многообразна, и по большому счету гражданам предоставлена возможность, как бы это громко ни звучало, во многом определить судьбу страны. Республика на перепутье, и от того, какой выбор наши сограждане сделают 15 октября, зависит, продолжатся ли начатые президентом Атамбаевым преобразования. Либо все мы рискуем быть отброшенными на годы назад и опять погрузиться в смуту, где будут править и грабить страну разного рода временщики.

Для начала необходимо разобраться с основными претендентами на пост главы государства. Если смотреть правде в глаза, то стоит признать, что их только двое - это кандидат от партии власти СДПК Сооронбай Жээнбеков и самовыдвиженец Омурбек Бабанов. Темир Сариев, который важно надувает щеки и чрезмерно увлекся своеобразной саморекламой, фаворитом гонки не является. Однако его не стоит пока сбрасывать со счетов. Потому как некоторые эксперты рассматривают его как возможный фактор, способный повлиять на стабильность в ходе проведения выборов и подведения итогов.

Известно, что лидер "Ак-Шумкара" не смог заручиться поддержкой влиятельных и денежных людей ни в России, ни в Казахстане. Отечественные СМИ пишут, что штаб кандидата испытывает серьезные финансовые затруднения. Дело в том, что расчет делался на активную поддержку иностранных спонсоров. Сариев деньги не получил, но от этого его президентские амбиции не стали меньше. Посему теперь политик может принять помощь от кого угодно, вплоть до того, что сменит свою ориентацию на прозападную, объединится с бывшими временщиками и НПО. На то, что подобный вариант нельзя исключать, указывают заигрывания Сариева с Омурбеком Текебаевым, которого он считает политическим узником, и либеральными СМИ, привлекаемыми к ответственности за распространение клеветы.

Не будем забывать, что эксперты неоднократно заявляли о существовании деструктивных сил, которые в преддверии выборов и при подведении их итогов могут предпринять попытку дестабилизировать Кыргызстан. Внешним игрокам, которые негласно подпитывают "пятую колонну", нужны политические союзники, способные организовать массовые митинги, трансформирующиеся в беспорядки. И при таком раскладе Кыргызстан будет однозначно отброшен на годы, а может, и на десятилетия назад.

Об этом даже не хочется думать, но на волне дестабилизации к власти, скорее всего, вернутся только старые коррумпированные кадры, закоренелые интриганы и пресловутые временщики. В политическом закулисье в последнее время активничают Азимбек Бекназаров, Феликс Кулов, Эмильбек Каптагаев, Кенешбек Дуйшебаев и та же Роза Отунбаева, которые едва ли не прямым текстом заявляют о возможной смене власти силовым путем. Они заранее программируют население на то, что выборы пройдут нечестно и готовы уже сейчас объявить их нелегитимными. То есть эта группа политиканов делает все, чтобы сломать реформы, направленные на борьбу с коррупцией, и развернуть страну вспять.

Между тем баланс между ветвями власти сложился таким образом, что стало возможным привести на ответственные управленческие посты молодых руководителей. По крайней мере нам обещают, что теперь должности в правительстве не будут продаваться, покупаться или предоставляться по политическим мотивам. И подвижки в этом направлении есть. Поэтому предложение отдельных политиков о возврате к президентской форме правления говорят о их желании получить безграничную власть. То есть снова установить авторитарные порядки. При этом эксперты считают, что возврат в прошлое на историческом отрезке, который прошел Кыргызстан за 6 лет, уже невозможен.

По мнению аналитиков, уже в первые дни политической агитации, которая начнется 15 сентября, кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков перевернет все предвыборные расклады и рейтинги, став лидером гонки. Он единственный из реальных претендентов, кто готов продолжить курс, начатый нынешним главой государства Атамбаевым. Есть много незавершенных программ и масштабных проектов, которые призваны улучшить жизнь страны, избавить ее от коррупции и устранить бюрократию.

За какого кандидата в президенты отдать голос, каждый из нас решит сам. Только нужно помнить, что от того, какой выбор сделаем мы, будет зависеть, по какому пути пойдет Кыргызстан. Будем мы и дальше развивать и укреплять государство или отдадим власть тем, кто из-за неуемных амбиций может отбросить страну назад, в смутные времена.