Как выглядят подземные переходы в Бишкеке после ремонта

5 сентября 2017, 15:26 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Завершается ремонт двух подземных переходов в Бишкеке, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Завершается ремонт двух подземных переходов в Бишкеке В скором времени будут сданы в эксплуатацию подземки на пересечениях проспекта Чуй с проспектом Манаса и улицей Абдырахманова.

Подземный пешеходный переход на пересечении проспектов Чуй - Манаса был построен в 1978 году. С прошлого столетия на данном объекте не проводился капитальный ремонт. Реконструкция подземки началась в конце мая нынешнего года.

На сегодня практически завершены все строительно-монтажные работы, кроме установки электрического зацепа, который будет поставлен российским заводом-изготовителем в скором времени.

Капитальная реконструкция подземного пешеходного перехода на пересечениях проспекта Чуй и улицы Абдырахманова также близится к завершению.

Этот подземный переход был построен на год позже первого объекта. На сегодня завершены демонтажные работы.

Общий объем выполненных работ:

<ul> <li>укладка пола из красного и серого гранита с национальным орнаментом;</li> <li>облицовка стен и колонн сарыташем;</li> <li>гидроизоляция подпорных стен и плит перекрытий;</li> <li>облицовка лестниц красным гранитом;</li> <li>монтаж и размещение торговых павильонов;</li> <li>установка светодиодных светильников;</li> <li>укладка тактильной дорожки;</li> <li>облицовка подпорных стен сарыташем;</li> <li>установка перил;</li> <li>шпатлевка потолков.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });