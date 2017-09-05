Президент и первая леди Узбекистана прибыли в Кыргызстан

5 сентября 2017, 15:47 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи лидеров двух стран. Узбекского президента сопровождает его супруга Зироатхон Хошимова.

На флагштоках подняли государственные флаги государств, был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

В рамках государственного визита состоятся переговоры Мирзиёева с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества Кыргызстана с Узбекистаном.

Будет подписан ряд двусторонних документов.

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