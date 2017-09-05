Программа госвизита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Кыргызстан

5 сентября 2017, 15:15 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

5 сентября

- Церемония рукопожатия и фотографирования

- Встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком составе

- Встреча А.Атамбаева с Ш.Мирзиеевым в расширенном составе

- Церемония подписания совместных документов

- Заявление для прессы

Также ожидается, что Ш.Мирзиеев встретится со спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым и премьер-министром Сапаром Исаковым.