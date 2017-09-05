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Программа госвизита президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446309-ru.html

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Президент и первая леди Узбекистана прибыли в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Кыргызстан (фоторепортаж)

5 сентября 2017, 15:15       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.
5 сентября
- Церемония рукопожатия и фотографирования
- Встреча президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком составе
- Встреча А.Атамбаева с Ш.Мирзиеевым в расширенном составе
- Церемония подписания совместных документов
- Заявление для прессы
Также ожидается, что Ш.Мирзиеев встретится со спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым и премьер-министром Сапаром Исаковым.

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