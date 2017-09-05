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Северэлектро: Линию "103" повредили, так как ее не было в проекте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365810_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446308-ru.html

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5 сентября 2017, 14:48       Комментарии

В ОАО "Северэлектро" прокомментировали ситуацию с обрывом телефонной линии скорой помощи по улице Исанова. По словам электриков, поломка произошла случайно.
Сейчас завершается строительство трех новых подстанций и служба ремонта кабельных линий должна была откопать траншеи для кабельных лотков. Работа велась по графику, однако в проекте не было указано, что в месте обрыва вообще находится телефонная линия.
"Работа происходила по утвержденному проекту, и главное, что в нем не указывалась телефонная линия. Мы по документам проверили: линия не была указана. И действительно, при раскопке траншеи наш экскаватор задел кабельную линию. Специалисты не знали к кому обратиться и чья эта линия. Они подождали и, поскольку подошло время обеда, ушли. А потом к ним подошел главврач, он вел себя немного агрессивно. Но наши специалисты объяснили ему, что поломка произошла случайно, так как линия не была указана в документах", - сообщили "ВБ" в пресс-службе ОАО "Северэлектро".
Сейчас на месте обрыва линии телефонной связи работают специалисты из БГТС.

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