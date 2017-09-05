ГСИН проверяет озвученные Мотуевым факты коррупции в ИК-32

5 сентября 2017, 14:56 Комментарии

Государственная служба исполнения наказаний проверяет озвученные осужденным активистом Нурланом Мотуевым факты коррупции. Об этом сегодня, 5 сентября, "ВБ" сообщил председателя ГСИН Таалайбек Жапаров.

Отметим, ранее Мотуев заявлял о том, что начальник колонии-поселения, где он отбывает наказание, всячески унижает заключенных и даже офицеров. Кроме того, осужденный заявил о наличии фактов коррупции со стороны начальства ИК.

По словам Жапарова, Мотуев находится на контрактной основе отбывания наказания. А именно, с ним составлен договор, согласно которому осужденный может раз в неделю приходить в колонию и отмечаться, имеет право работать и отчислять в казну 20% дохода. Однако Мотуев неоднократно нарушал режим содержания за что и был наказан.

"Осужденный не приходил два раза в колонию в положенное время. В таких случаях начальник колонии имеет право наказывать осужденного содержанием в штрафном изоляторе. После этого он ополчился на начальника колонии. Сам начальник колонии требовательно относится к закону", - сказал Жапаров.

Он отметил, что по каждому заявлению осужденных о коррупции проводится проверка. В настоящий момент в колонии-поселении находится группа проверяющих лиц из числа сотрудников службы собственной безопасности и спецпрокуратуры.