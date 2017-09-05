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Новости Кыргызстана

Комитет ЖК одобрил поправки, по которым лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут быть учителями или тренерамиКомитет ЖК одобрил поправки, по которым лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут быть учителями или тренерамиГСИН проверяет озвученные Мотуевым факты коррупции в ИК-32ГСИН проверяет озвученные Мотуевым факты коррупции в ИК-32

ЖК поддержал ужесточение наказания за секс с несовершеннолетними

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365808_jk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446306-ru.html

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5 сентября 2017, 14:58       Комментарии

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня, 5 сентября, рассмотрел в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР.
По данным инициатора законопроекта Аиды Саляновой, документ ужесточает наказание за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Это грозит пятью годами лишения свободы, лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
Одним из главных пунктов является то, что при совершении преступления в отношении несовершеннолетних дело возбуждается даже при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.
Поправки также касаются той части, где говорится о преступлении, совершенном против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. На них не распространяется норма, которая освобождает от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности, ввиду безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучения после совершения преступления.
К лицу, отбывающему наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.
После рассмотрения данного законопроекта парламентарии решили одобрить его в третьем чтении. Теперь его рассмотрят на третьем чтении на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

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