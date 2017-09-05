ЖК поддержал ужесточение наказания за секс с несовершеннолетними

5 сентября 2017, 14:58 Комментарии

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша сегодня, 5 сентября, рассмотрел в третьем чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР.

По данным инициатора законопроекта Аиды Саляновой, документ ужесточает наказание за половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Это грозит пятью годами лишения свободы, лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Одним из главных пунктов является то, что при совершении преступления в отношении несовершеннолетних дело возбуждается даже при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.

Поправки также касаются той части, где говорится о преступлении, совершенном против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. На них не распространяется норма, которая освобождает от наказания вследствие утраты лицом общественной опасности, ввиду безупречного поведения и добросовестного отношения к труду или обучения после совершения преступления.

К лицу, отбывающему наказание за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не применяется.

После рассмотрения данного законопроекта парламентарии решили одобрить его в третьем чтении. Теперь его рассмотрят на третьем чтении на пленарном заседании Жогорку Кенеша.