Визит президента Узбекистана в Кыргызстан очень нужный, - депутат

5 сентября 2017, 15:12 Комментарии

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан очень нужный визит, считает заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов (СДПК). Об этом он сказал в комментарии агентству АКИpress.

"У нас же говорят, ближний сосед лучше дальнего родственника. Мы все ожидаем, что приезд президента Узбекистана будет плодотворным. Мы читаем из новостей, что приехали много бизнесменов с Узбекистана, у нас единая железная дорога, они наши соседи. У нас не просто дружеские отношения, а братские.

Решается вопрос демаркации и делимитации границ, который тянулся многие годы. На данный момент описано 84% участка границ и даст Бог в ближайшее время мы решим вопрос с оставшимися 16%", - сказал он.