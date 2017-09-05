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Комитет ЖК одобрил поправки, по которым лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут быть учителями или тренерамиКомитет ЖК одобрил поправки, по которым лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут быть учителями или тренерами

Визит президента Узбекистана в Кыргызстан очень нужный, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446305-ru.html

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В Кыргызстан с госвизитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту

5 сентября 2017, 15:12       Комментарии

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан очень нужный визит, считает заместитель председателя комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Искендер Матраимов (СДПК). Об этом он сказал в комментарии агентству АКИpress.
"У нас же говорят, ближний сосед лучше дальнего родственника. Мы все ожидаем, что приезд президента Узбекистана будет плодотворным. Мы читаем из новостей, что приехали много бизнесменов с Узбекистана, у нас единая железная дорога, они наши соседи. У нас не просто дружеские отношения, а братские.
Решается вопрос демаркации и делимитации границ, который тянулся многие годы. На данный момент описано 84% участка границ и даст Бог в ближайшее время мы решим вопрос с оставшимися 16%", - сказал он.

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