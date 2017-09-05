5 сентября 2017, 14:56 Комментарии

Оборудование для оснащения зала заседания Жогорку Кенеша обошлось в 11,96 млн сомов. Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок.

Ранее стали известны компании, подавшие заявки на поставку оборудования. Планируемая сумма лота составляла 12 млн сомов. Заявки для участия в торгах подали общество с ограниченной ответственностью "Лэвэл", предложившее цену в 10 млн 526 тыс. 880 сомов, Кыргызско-сингапурско-американское общество с ограниченной ответственностью "АПЕКС" - 11 млн 955 тыс. 895 сомов и ОсОО Sound KG - 9 млн 900 тыс. 77 сомов.

В результате торгов парламент подписал договор с ОсОО "АПЕКС", предложившим сумму в 11 млн 955 тыс. 895 сомов.

Установка оборудования должна была завершиться не позднее 25 августа.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем фирмы-поставщика является Низовский Данил Юрьевич, учредители - Низовский Константин Юрьевич, фирмы "АПЕКС ИМПОРТ/ЭКСПОРТ, ЛЛЦ" и "ЛАЧМИ ИНТЕРПРАЙС".