Комитет ЖК одобрил поправки, по которым лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут быть учителями или тренерами

5 сентября 2017, 15:00 Комментарии

Комитет ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции в третьем чтении одобрил поправки, согласно которым, лица, работавшие преподавателями или тренерами и совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не смогут больше быть заняты в подобном роде деятельности. Решение принято на заседании комитета 5 сентября.

Один из инициаторов проекта закона Аида Салянова ("Ата Мекен") напомнила, что по проекту закона предлагается запретить гражданам, совершившим подобные преступления, работать преподавателями или тренерами.

"По действующему законодательству лица, совершившие преступления, не могут занимать должность преподавателя или тренера, руководителя кружка на протяжении трех лет. Представьте себе, что через 3 года такой человек снова будет преподавать. Мы предлагали, чтобы это наказание было бессрочным. Чтобы такого человека лишили права занимать такие должности навсегда. Аппарат комитета внес предложение ограничить это наказание до 5 лет. Но разница между 3 и 5 годами не очень большая. Я прошу оставить изначальное предложение о действии наказания бессрочно", - сказала она.

Однако, представитель президента отметил, что при введения понятия "бессрочно" могут возникнуть вопросы с погашением и снятием судимости.

"Есть ведь понятие снятие и погашения судимости. А если наказание будет бессрочным, то человек всю жизнь будет судим", - сказал он.

А.Салянова напомнила, что проект закона был направлен в правоохранительные органы и от них не было нареканий по этому поводу.

В итоге члены комитета поддержали изначальное предложение о бессрочном наказании.