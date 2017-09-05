Два подземных перехода в Бишкеке скоро предстанут совсем в другом облике

5 сентября 2017, 14:19 Комментарии

По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек, капитальный ремонт подземных переходов на пересечении проспектов Чуй – Манаса и проспекта Чуй и улицы Абдырахманова завершится в скором времени.

Подземный пешеходный переход на пересечении проспектов Чуй – Манаса был построен в 1978 году. С прошлого столетия на данном объекте не производился капитальный ремонт. Строительные работы подземки были начаты в конце мая 2017 года. На сегодняшний день практически завершены все строительно-монтажные работы, кроме электрического зацепа, который будет поставлен российским заводом-изготовителем в скором времени.

Капитальная реконструкция подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдырахманова также близится к завершению. Подземный переход был построен на год позже первого объекта. На сегодняшний день завершены демонтажные работы. В данное время ведутся строительно-монтажные работы.

Необходимо отметить, за короткое время был произведен большой объем строительных работ. В отремонтированных переходах будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства самих же жителей и торговцев столицы на территории переходов будут установлены современные туалеты. Над переходами возведены навесные каркасы с остеклением из коленного триплекса.