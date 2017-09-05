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Строительство двух надземных пешеходных переходов в полном разгаре

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365809_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446301-ru.html

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Лео Рохас и кыргызский ансамбль исполнили мелодию "Полет кондора"

5 сентября 2017, 14:28       Комментарии

По информации Управления капитального строительства, в Бишкеке в целях обеспечения безопасности пешеходов ведется строительство двух надземных мостовых пешеходных переходов вблизи рынков, где наблюдается большое
скопление людей.
Так, на данном этапе возле ТРК "Мадина" на пересечении улицы Мамбетова и проспекта Шабдан Баатыра проведены
земляные работы, а также работы по устройству фундаментов опорных стоек пролетных строений. Идет изготовление железобетонных опорных стоек пролетных строений пешеходного моста и подготовительные работы по изготовлению пролетных строений. Из Южной Кореи закуплено и доставлено в Бишкек два лифта.
Второй надземный переход будет расположен около Аламединского рынка по проспекту Шабдан Баатыра между улицей М. Джалиля и проспектом Жибек Жолу. Сейчас уже проведены все работы земляные работы по устройству фундаментов опорных стоек пешеходного моста, устройству шахты лифта и железобетонных опорных стоек пролетных строений. На базе ТЭЦ изготовлены 3 элемента пролетных строений пешеходного моста, завершается четвертая часть, остались покрасочные работы. Проведена гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка котлованов, ведутся работы по изготовлению лестничных площадок пешеходного моста и подготовительные работы по монтажу пролетных строений и лестничных площадок.

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