Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитом

5 сентября 2017, 14:30 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, с государственным визитом в Кыргызстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи президента Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиёева.

На флагштоках были подняты государственные флаги Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

В рамках государственного визита главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По завершении переговоров Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов, а также сделают заявление для прессы.