Канат Исаев и Исхак Масалиев не смогут участвовать в президентских выборах

5 сентября 2017, 14:33 Комментарии

Кандидаты в президенты Канат Исаев и Исхак Масалиев не смогут участвовать в выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Претенденты сдали в ЦИК 37 и 36 тысяч подписных листов. При проверке рабочая группа выявила около 10 тысяч недействительных подписей у каждого кандидата. Таким образом, количество подписей, признанных действительными, не достигает необходимого порога в 30 тысяч.

На сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 7 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.