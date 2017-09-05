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Канат Исаев и Исхак Масалиев не смогут участвовать в президентских выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365803_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446299-ru.html

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Выборы президента: ЦИК отказала Текебаеву и Келдибекову в регистрации

5 сентября 2017, 14:33       Комментарии

Кандидаты в президенты Канат Исаев и Исхак Масалиев не смогут участвовать в выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Претенденты сдали в ЦИК 37 и 36 тысяч подписных листов. При проверке рабочая группа выявила около 10 тысяч недействительных подписей у каждого кандидата. Таким образом, количество подписей, признанных действительными, не достигает необходимого порога в 30 тысяч.
На сегодняшний день официально к участию в выборах допущены 7 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров и Эрнис Зарлыков.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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