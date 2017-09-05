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Телефон бишкекской "скорой" не работает, есть временные контакты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446298-ru.html

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5 сентября 2017, 14:36       Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. По номеру "103" до "скорой" не дозвониться, рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан заведующий отделением реанимации БССМП Егор Борисов.
Несколько часов назад рабочие ОАО "Северэлектро", проводя ремонтные работы, оборвали линии телефонной связи неподалеку от станции бишкекской скорой помощи.
На время пока номер "103" не функционирует, звонить можно по телефонам: 0559-10-39-11, 0700-74-42-01, 0770-00-01-03.
По предварительным данным номер "103" возможно заработает к 17.00-18.00.
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