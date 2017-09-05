Путин: в КНДР лучше будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний

5 сентября 2017, 14:18 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. КНДР не откажется от разработки ядерного оружия под давлением санкций, так как считает эту программу вопросом безопасности, сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил историю с Ираком и казнью Саддама Хусейна, который отказался от производства оружия массового поражения, но под предлогом поиска оружия был уничтожен сам, как и члены его семьи.

"Это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят. Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения", — заявил Путин на пресс-конференции.

"Россия осуждает эти "упражнения" со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что "использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

"Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть. Понимаете, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", — сказал российский лидер.

Источник РИА Новости