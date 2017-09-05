Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту

5 сентября 2017, 14:21 Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. В Узбекистане почти вдвое (на 48 процентов) девальвирована национальная денежная единица сум, пишет Deutsche Welle. Центробанк страны принял решение с 5 сентября установить официальный курс доллара в размере 8100 сумов, говорится в сообщении пресс-службы банка. Только накануне официальная стоимость доллара составляла 4210,35 сума.

В результате официальный курс доллара в Узбекистане теперь стал выше, чем на черном рынке, где доллар в последнее время держался в интервале 7,5-7,6 тысячи сумов. Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше курса предыдущей недели. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума.

В сообщении Центробанка Узбекистана отмечается, что курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам отныне будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи "исключительно на основе спроса и предложения".

2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому одним из приоритетных направлений государственной политики в области либерализации валютного рынка названо "исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте".