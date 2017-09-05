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Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446296-ru.html

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5 сентября 2017, 14:21       Комментарии

Бишкек, 5.09.17 /Кабар/. В Узбекистане почти вдвое (на 48 процентов) девальвирована национальная денежная единица сум, пишет Deutsche Welle. Центробанк страны принял решение с 5 сентября установить официальный курс доллара в размере 8100 сумов, говорится в сообщении пресс-службы банка. Только накануне официальная стоимость доллара составляла 4210,35 сума.
В результате официальный курс доллара в Узбекистане теперь стал выше, чем на черном рынке, где доллар в последнее время держался в интервале 7,5-7,6 тысячи сумов. Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,601 сума выше курса предыдущей недели. Курс рубля повысился на 68,731 сума до 139,91 сума.
В сообщении Центробанка Узбекистана отмечается, что курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам отныне будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи "исключительно на основе спроса и предложения".
2 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики", согласно которому одним из приоритетных направлений государственной политики в области либерализации валютного рынка названо "исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте".

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