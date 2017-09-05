Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитомПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитомСтроительство двух надземных пешеходных переходов в полном разгареСтроительство двух надземных пешеходных переходов в полном разгаре

В Кыргызстан с госвизитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446295-ru.html

Похожие новости

Визит президента Узбекистана в Кыргызстан очень нужный, - депутат

В ЖК предлагают разрешить гражданам, проживающим в туристических зонах Кыргызстана, сдавать жилье в многоквартирных домах в виде гостиницы

Канат Исаев и Исхак Масалиев не смогут участвовать в президентских выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитом

Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту

5 сентября 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 5 сентября, прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
На флагштоках были подняты государственные флаги КР и РУз, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны двух стран.
В рамках государственного визита состоятся переговоры Атамбаева и Мирзиёева.
Главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.
По завершению переговоров президенты примут участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов, а также сделают заявление для прессы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум