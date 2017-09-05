В Кыргызстан с госвизитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

5 сентября 2017, 14:29 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 5 сентября, прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту "Манас" состоялась официальная церемония встречи главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На флагштоках были подняты государственные флаги КР и РУз, выстроен Почетный караул, прозвучали гимны двух стран.

В рамках государственного визита состоятся переговоры Атамбаева и Мирзиёева.

Главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По завершению переговоров президенты примут участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов, а также сделают заявление для прессы.