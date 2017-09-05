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В Бишкеке ведется строительство двух надземных пешеходных переходов

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446294-ru.html

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5 сентября 2017, 14:38       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. По информации Управления капитального строительства, в Бишкеке в целях обеспечения безопасности пешеходов ведется строительство двух надземных мостовых пешеходных переходов вблизи рынков, где наблюдается большое скопление людей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас ведется строительство перехода возле ТРК "Мадина" на пересечении улицы Мамбетова и проспекта Шабдан Баатыра. На данном этапе проведены земляные работы, работы по устройству фундаментов опорных стоек пролетных строений. Ведутся работы по изготовлению железобетонных опорных стоек пролетных строений пешеходного моста и подготовительные работы по изготовлению пролетных строений. Из Южной Кореи закуплено и доставлено в Бишкек 2 лифта.
Второй надземный переход будет расположен около Аламединского рынка по проспекту Шабдан Баатыра между улицей М.Джалиля и проспектом Жибек Жолу. Сейчас уже проведены земляные работы, работы по устройству фундаментов опорных стоек пешеходного моста, устройству шахты лифта и железобетонных опорных стоек пролетных строений. На базе ТЭЦ изготовлены 3 элемента пролетных строений пешеходного моста, завершается четвертая часть, остались покрасочные работы. Проведена гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка котлованов, ведутся работы по изготовлению лестничных площадок пешеходного моста и подготовительные работы по монтажу пролетных строений и лестничных площадок.

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