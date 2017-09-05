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Состав кыргызской стороны на встрече президента Кыргызстана А.Атамбаева с президентом Узбекистана Ш.Мирзиеевым

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446293-ru.html

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитом

В Кыргызстан с госвизитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

5 сентября 2017, 14:16       Комментарии

В Кыргызстан сегодня, 5 сентября, прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В аэропорту его встретил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Сегодня пройдет встреча президентов двух стран в расширенном составе.
В список участников от кыргызской стороны вошли:
1. Абдылдаев Эрлан Бекешович - министр иностранных дел Кыргызской Республики
2. Субакожоева Айзада Муратбековна - заведующая отделом внешней политики Аппарата президента КР
3. Сыдыков Данияр Батырович - посол Кыргызстана в Узбекистане
4. Толонов Данияр Эрмекович - заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
5. Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович - вице-премьер-министр Кыргызской Республики
6. Шадиев Аскарбек Алимбаевич - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
7. Абулгазиев Мухамметкалый Дюшекеевич - советник президента Кыргызской Республики
8. Калилов Жамшитбек Калилович - министр транспорта и дорог Кыргызской Республики
9. Новиков Артем Эдуардович - министр экономики Кыргызской Республики
10. Искандаров Курбанбай Алибаевич - специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам
11. Халмурзаев Абиш Алыбаевич - полномочный представитель правительства в Баткенской области
12. Сатыбалдиев Кыянбек Урмаматович - полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области
13. Сарыбашов Таалайбек Насирбекович - полномочный представитель правительства в Ошской области
14. Ибраимов Албек Сабырбекович - мэр города Бишкек
15. Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич - мэр города Ош
16. Кожобекова Жылдыз Эмилбековна - заведующая ситуационно-аналитическим сектором отдела внешней политики Аппарата президента КР
17. Калиев Айбек Рыспекович - председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания"
18. Дикамбаев Азамат Шамильевич - директор национального института стратегических исследований
19. Шаршекеев Марат Дуйшебаевич - президент торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики
20. Турсункулов Канат Асанканович - директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики

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