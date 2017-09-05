Состав кыргызской стороны на встрече президента Кыргызстана А.Атамбаева с президентом Узбекистана Ш.Мирзиеевым

5 сентября 2017, 14:16 Комментарии

В Кыргызстан сегодня, 5 сентября, прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В аэропорту его встретил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Сегодня пройдет встреча президентов двух стран в расширенном составе.

В список участников от кыргызской стороны вошли:

1. Абдылдаев Эрлан Бекешович - министр иностранных дел Кыргызской Республики

2. Субакожоева Айзада Муратбековна - заведующая отделом внешней политики Аппарата президента КР

3. Сыдыков Данияр Батырович - посол Кыргызстана в Узбекистане

4. Толонов Данияр Эрмекович - заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

5. Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович - вице-премьер-министр Кыргызской Республики

6. Шадиев Аскарбек Алимбаевич - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

7. Абулгазиев Мухамметкалый Дюшекеевич - советник президента Кыргызской Республики

8. Калилов Жамшитбек Калилович - министр транспорта и дорог Кыргызской Республики

9. Новиков Артем Эдуардович - министр экономики Кыргызской Республики

10. Искандаров Курбанбай Алибаевич - специальный представитель правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам

11. Халмурзаев Абиш Алыбаевич - полномочный представитель правительства в Баткенской области

12. Сатыбалдиев Кыянбек Урмаматович - полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области

13. Сарыбашов Таалайбек Насирбекович - полномочный представитель правительства в Ошской области

14. Ибраимов Албек Сабырбекович - мэр города Бишкек

15. Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич - мэр города Ош

16. Кожобекова Жылдыз Эмилбековна - заведующая ситуационно-аналитическим сектором отдела внешней политики Аппарата президента КР

17. Калиев Айбек Рыспекович - председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания"

18. Дикамбаев Азамат Шамильевич - директор национального института стратегических исследований

19. Шаршекеев Марат Дуйшебаевич - президент торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики

20. Турсункулов Канат Асанканович - директор первого политического департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики