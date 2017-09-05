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В ЖК предлагают разрешить гражданам, проживающим в туристических зонах Кыргызстана, сдавать жилье в многоквартирных домах в виде гостиницы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446292-ru.html

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5 сентября 2017, 14:38       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают разрешить гражданам, проживающим в туристических зонах, сдавать жилье в многоквартирных домах в виде гостиницы. Соответствующий проект закона представил депутат Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс") на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступность и противодействию коррупции.
Депутат напомнил, что после принятия закона, запрещающего сдавать жилье в многоквартирных домах, поступbло много жалоб от граждан.
"Много граждан, взявшие кредиты на ремонт жилья для последующей сдачи его в качестве гостиницы. Как вы сами знаете, в Иссык-Кульской области много граждан, которые сдают свое жилье в аренду во время туристического сезона и тем самым зарабатывают себе на жизнь", - отметил он.
Парламентарий отметил, что по проекту правительству будет поручено определить туристические зоны, где будет дано разрешение сдачи жилья в аренду в качестве гостиницы. "Правительство должно будет определить вплоть до домов, жители которых смогут сдавать жилье", - сказал А.Жунус уулу.
Депутат отметил, что при поддержке законопроекта поправки должны вступить в силу с 2018 года.
Зампредседателя комитета Искендер Матраимов (СДПК) отметил, что все соответствующие госорганы дали отрицательное заключение по проекту закона. "Представители правительства говорят о том, что пока не решен вопрос по определению туристических зон", - сказал он и предложил отложить рассмотрение законопроекта.
"Мы проводили встречи с жителями Каракола. Тогда и были просьбы узаконить сдачу жилья в аренду. Жители говорили о том, что, несмотря на запрет, они продолжают сдавать жилье, просто увеличились поборы. Они просили узаконить сдачу жилья", - ответил А.Жунус уулу.

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