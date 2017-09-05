Чотбаев рассказал подробности ДТП, в котором погибли два человека

5 сентября 2017, 14:01 Комментарии

Генерал-полковник Вооруженных сил Кыргызстана Абдыгул Чотбаев прокомментировал "ВБ" несчастный случай, где стал участником ДТП, в результате которого погибли два человека.

В настоящий момент он госпитализирован с травмой грудной клетки и переломом кости руки.

"В тот день я ехал по своей полосе. Неожиданно, буквально на расстоянии 10-15 метров на встречную полосу выехала другая автомашина. Практически каждому из нас знакомо чувство глубокого сожаления, когда осознаешь факт необратимости случившегося, участником чего ты стал поневоле. Особенно тяжело, когда несчастный случай унес человеческие жизни. Больше всего меня угнетает, что из-за полученных травм я не могу сейчас находиться рядом с семьями и близкими погибших, поддержать их в трудную минуту. Прошу принять мои искренние соболезнования", - сказал Чотбаев.

Напомним, 2 сентября на 40-м километре дороги Бишкек -

Торугарт произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Тойота" и "Мазда". В результате пострадали 5 человек, двое погибли. Среди пострадавших был генерал-полковник Вооруженных сил Кыргызстана Абдыгул Чотбаев.