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Ремонт двух подземок в Бишкеке близится к завершению

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/remont-dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446290-ru.html

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5 сентября 2017, 13:52       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек, капитальный ремонт подземных переходов на пересечении проспектов Чуй – Манаса и проспекта Чуй и улицы Абдырахманова завершится в скором времени. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Подземный пешеходный переход на пересечении проспектов Чуй – Манаса был построен в 1978 году. С прошлого столетия на данном объекте не производился капитальный ремонт. Строительные работы подземки были начаты в конце мая 2017 года. На сегодняшний день практически завершены все строительно-монтажные работы, кроме электрического зацепа, который будет поставлен российским заводом-изготовителем в скором времени.
Капитальная реконструкция подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдырахманова, также близится к завершению. Подземный переход был построен на один год позже первого объекта. На сегодняшний день завершены демонтажные работы. В данное время ведутся строительно-монтажные работы.
Необходимо отметить, что за короткое время был произведен большой объем строительных работ. В отремонтированных переходах будут созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства самих же жителей и торговцев столицы на территории переходов будут установлены современные туалеты. Над переходами возведены навесные каркасы с остеклением из коленного "Триплекса".

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