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Видео — В Кыргызстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446289-ru.html

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в КР с госвизитом

В Кыргызстан с госвизитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

5 сентября 2017, 13:50       Комментарии

В Кыргызстан с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его сопровождает супруга Зироатхон Хошимова.
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