Видео — В Кыргызстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

5 сентября 2017, 13:50 Комментарии

В Кыргызстан с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его сопровождает супруга Зироатхон Хошимова.

Главу Узбекистана в аэропорту "Манас" Бишкека встречает президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В настоящее время в зале ожидания делегацию Узбекистана ожидают министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева, руководитель Аппарата главы государства Алмаз Усенов, посол КР в РУз Данияр Садыков, секретарь Совета безопасности Жениш Разаков, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности Аскарбек Шадиев, советник президента Мухамметкалый Абулгазиев.