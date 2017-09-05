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Сборная Кыргызстана стартовала на чемпионате мира по тогуз коргоолу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365799_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446288-ru.html

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5 сентября 2017, 13:38       Комментарии

Сборная Кыргызстана стартовала на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Астане (Казахстан). Турнир проводится в рамках выставки "ЭКСПО-2017".
Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в состязаниях страну представят девять игроков. На участие команды в мировом первенстве дирекция выделила 647 тысяч сомов.
В рамках чемпионата будут разыгрываться семь комплектов медалей среди женщин и мужчин: в блице, коммерческом блице, а также рапиде и стандарте.
В состав сборной вошли:
<li>Анарбек Жамакеев (стандарт, рапид, блиц)</li><li>Белек Мамбеталиев (стандарт, рапид) </li><li>Кубанычбек Ибрагимов (блиц) </li><li>Жаңыл Сагынбекова (стандарт)</li><li>Мадина Курманбекова (рапид)</li><li>Лязат Раимбекова (блиц)</li><li>Адина Асейева (блиц) </li><li>Аида Керимбекова (стандарт) </li><li>Чолпон Кендирбаева (рапид).</li>
Как сообщается, в чемпионате принимают участие игроки из 25 стран, и помимо стран СНГ выступают представители Австрии, США, Антигуа и Барбудды, Германии, Индии, Камеруна, Колумбии, Китая, Сирии, Турции, Великобритании, Чехии и Швейцарии.

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