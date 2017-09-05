5 сентября 2017, 13:38 Комментарии

Сборная Кыргызстана стартовала на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Астане (Казахстан). Турнир проводится в рамках выставки "ЭКСПО-2017".

Как сообщает Дирекция по национальным видам спорта, в состязаниях страну представят девять игроков. На участие команды в мировом первенстве дирекция выделила 647 тысяч сомов.

В рамках чемпионата будут разыгрываться семь комплектов медалей среди женщин и мужчин: в блице, коммерческом блице, а также рапиде и стандарте.

В состав сборной вошли:

<li>Анарбек Жамакеев (стандарт, рапид, блиц)</li><li>Белек Мамбеталиев (стандарт, рапид) </li><li>Кубанычбек Ибрагимов (блиц) </li><li>Жаңыл Сагынбекова (стандарт)</li><li>Мадина Курманбекова (рапид)</li><li>Лязат Раимбекова (блиц)</li><li>Адина Асейева (блиц) </li><li>Аида Керимбекова (стандарт) </li><li>Чолпон Кендирбаева (рапид).</li>

Как сообщается, в чемпионате принимают участие игроки из 25 стран, и помимо стран СНГ выступают представители Австрии, США, Антигуа и Барбудды, Германии, Индии, Камеруна, Колумбии, Китая, Сирии, Турции, Великобритании, Чехии и Швейцарии.