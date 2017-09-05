В подземке на юге Бишкека поставили скамейки — горожане требуют убрать

5 сентября 2017, 13:46 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Бишкекчане требуют от городских служб убрать скамейки в подземном переходе по проспекту Байтик Баатыра между 8-м и 9-м микрорайонами. Комментарии с требованиями горожане оставили в Facebook. © Фото / Facebook / Choko LiveПост пользователя Facebook Choko Live

Один из пользователей опубликовал фотографию из подземки и сообщил, что муниципальные службы вымыли переход и установили скамейки.

В комментариях под постом некоторые поблагодарили мэрию за работу, но многие раскритиковали ее за скамейки. Пользователи считают, что они будут мешать проходу, на них будут ночевать бездомные.

"Скамейки для ночлега бомжей. Поверьте, так и будет. Потому что обычным гражданам в голову не придет сидеть на скамейках в подземном переходе", - написал пользователь Ильзат Заитов.

Если в подземном переходе будут собираться бездомные, то примут соответствующие меры, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в мэрии. В муниципалитете уточнили, что ремонт подземки был согласован с местными жителями и от них не поступало возражений. Переход был отремонтирован Октябрьской райадминистрацией совместно с фондом "Сорос - Кыргызстан".

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