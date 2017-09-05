В Оше к каждой школе прикреплены сотрудники патрульной милиции

5 сентября 2017, 13:40 Комментарии

Ош, 05.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Оше сотрудниками патрульной милиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводится рейд "Вимание дети". Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Целью рейда является проведение профилактических мероприятий и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С начала 2017 года со стороны несовершеннолетних было зафиксировано 75 преступлений, а по отношению к несовершеннолетним было зафиксировано 55 преступлений.

"Со стороны патрульной милиции к каждой школе города Ош прикреплены сотрудники милиции. Данный рейд будет продолжен до 20 сентября 2017 года" - сказано в сообщении.