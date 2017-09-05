По Кыргызстану в отдельных горных районах возможны дожди — прогноз погоды на 6 сентября

5 сентября 2017, 13:21 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 6 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем лишь в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +10...+15

днем: +22...+27

Нарынская область

ночью: +8...+13

днем: +24...+29

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +31...+33.