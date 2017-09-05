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По Кыргызстану в отдельных горных районах возможны дожди — прогноз погоды на 6 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446284-ru.html

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5 сентября 2017, 13:21       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 6 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Днем лишь в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +8...+13
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15...+17, максимальная температура воздуха днем +31...+33.

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