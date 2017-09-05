Комитет ЖК поддержал соглашение с Беларусью о защите секретной информации

5 сентября 2017, 12:49 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел ратификацию соглашения между правительствами КР и Беларуси о взаимной защите секретной информации.

По данным заместителя председателя Госкомитета национальной безопасности Рустама Мамасадыкова, цель соглашения - обеспечение защиты секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе политического, военного, экономического, научно-технического и иного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью.

Проект закона не затрагивает интересы граждан и юридических лиц, а также не регулирует предпринимательскую деятельность, в этой связи не подлежит общественному обсуждению и проведению анализа регулятивного воздействия. Также реализация соглашения не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета КР.

Соглашение было подписано 27 октября 2015 года в Москве и сегодня одобрено в трех чтениях.