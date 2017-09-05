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Комитет ЖК поддержал соглашение с Беларусью о защите секретной информации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365798_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446283-ru.html

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Суйунтбек Аликеев назначен зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР

5 сентября 2017, 12:49       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша рассмотрел ратификацию соглашения между правительствами КР и Беларуси о взаимной защите секретной информации.
По данным заместителя председателя Госкомитета национальной безопасности Рустама Мамасадыкова, цель соглашения - обеспечение защиты секретной информации, обмен которой осуществляется в ходе политического, военного, экономического, научно-технического и иного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью.
Проект закона не затрагивает интересы граждан и юридических лиц, а также не регулирует предпринимательскую деятельность, в этой связи не подлежит общественному обсуждению и проведению анализа регулятивного воздействия. Также реализация соглашения не повлечет дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета КР.
Соглашение было подписано 27 октября 2015 года в Москве и сегодня одобрено в трех чтениях.

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