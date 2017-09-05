Экскаваторщик оставил скорую помощь без телефонной связи и ушел на обед

5 сентября 2017, 13:13 Комментарии

В Бишкеке на неопределенное время стало невозможно дозвониться на Станцию скорой помощи. Телефонную линию "103" повредили при ремонтных работах.

По словам главного врача ССМП Искендера Шаяхматова, после поломки они около 40 минут не могли найти рабочих, которые повредили линию.

Затем им с трудом удалось найти бригадира из ОАО "Северэлектро". Сейчас главный врач уже обратился в муниципалитет с просьбой ускорить процесс восстановления связи. Однако пока неизвестно, когда пульт "103" вновь будет доступен. Поэтому граждане могут обращаться по следующим резервным номерам: 0770 000 103, 0700 744 201, 0559 103 911.

"Экскаватор порвал кабель, и что самое возмутительное - не поставил свое начальство в известность, рабочие молча ушли на обед. Мы еще минут 40 искали их; машина, значит, стоит, а в ней никого нет. Сейчас все службы прибыли, начали восстанавливать, но когда сделают, неизвестно, потому что там помимо телефонного кабеля, еще и оптоволоконный протянут", - сообщил Искендер Шаяхматов.