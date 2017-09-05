УПМ ищет очевидцев смертельного автонаезда на трассе Бишкек — Торугарт

5 сентября 2017, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода на трассе Бишкек - Торугарт, сообщила пресс-служба регионального УПМ.

Автонаезд произошел 28 августа в 00.40 на 78-м километре дороги. Неизвестный на неустановленном автомобиле ехал с востока на запад и сбил мужчину 1957 года рождения. Пострадавший скончался на месте.

"УПМ просит свидетелей и очевидцев ДТП обратиться в любое отделение милиции. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

Сообщить информацию можно по следующим номерам: (0312) 44-64-22 и (0701) 15-57-01.

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