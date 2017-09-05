Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности – ГосэкотехинспекцияЗа наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности – ГосэкотехинспекцияГайнутдин: Нужно строить "духовные мосты" между РФ, Центральной Азией и КитаемГайнутдин: Нужно строить "духовные мосты" между РФ, Центральной Азией и Китаем

УПМ ищет очевидцев смертельного автонаезда на трассе Бишкек — Торугарт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446281-ru.html

Похожие новости

В подземке на юге Бишкека поставили скамейки — горожане требуют убрать

Телефон "103" в Бишкеке не работает. Вызвать "скорую" можно по мобильному (номера)

В Бишкеке выберут самую лучшую юрту

Британские эксперты окажут содействие мэрии Бишкека в реализации проекта "Умный город"

В Бишкеке впервые прошли Национальные соревнования по оказанию первой медпомощи

5 сентября 2017, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Управление патрульной милиции ГУВД Чуйской области ищет очевидцев смертельного наезда на пешехода на трассе Бишкек - Торугарт, сообщила пресс-служба регионального УПМ.
Автонаезд произошел 28 августа в 00.40 на 78-м километре дороги. Неизвестный на неустановленном автомобиле ехал с востока на запад и сбил мужчину 1957 года рождения. Пострадавший скончался на месте.
"УПМ просит свидетелей и очевидцев ДТП обратиться в любое отделение милиции. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.
Сообщить информацию можно по следующим номерам: (0312) 44-64-22 и (0701) 15-57-01.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум