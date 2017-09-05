Фильм "Саякбай" завоевал главный приз кинофестиваля в Монреале

5 сентября 2017, 13:12 Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Кыргызстанская лента "Саякбай" получила главный приз международного кинофестиваля в Канаде "Золотой зенит", сообщил руководитель фонда "Саякбай манасчи" Самат Ибраев.

Фестиваль стартовал 24 августа и завершился 4 сентября. На участие в нем были поданы заявки на 250 фильмов со всего мира, из них отбор прошли 18.

"Главный приз в категории "Лучший инновационный фильм" достался картине "Саякбай". Мы сами не смогли поехать, Кыргызстан на фестивале представлял консул в Монреале", - сообщил Ибраев.

Премьера фильма "Саякбай" в Кыргызстане намечена на 7 сентября.

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