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Фильм "Саякбай" завоевал главный приз кинофестиваля в Монреале

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446280-ru.html

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С 7 сентября во всех кинотеатрах страны стартует показ фильма "Саякбай"

5 сентября 2017, 13:12       Комментарии

БИШКЕК, 5 сен - Sputnik. Кыргызстанская лента "Саякбай" получила главный приз международного кинофестиваля в Канаде "Золотой зенит", сообщил руководитель фонда "Саякбай манасчи" Самат Ибраев.
Фестиваль стартовал 24 августа и завершился 4 сентября. На участие в нем были поданы заявки на 250 фильмов со всего мира, из них отбор прошли 18.
"Главный приз в категории "Лучший инновационный фильм" достался картине "Саякбай". Мы сами не смогли поехать, Кыргызстан на фестивале представлял консул в Монреале", - сообщил Ибраев.
Премьера фильма "Саякбай" в Кыргызстане намечена на 7 сентября.
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