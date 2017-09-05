Как преобразился подземный переход около Филармонии (фото)

5 сентября 2017, 13:08 Комментарии

К завершению подходит ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Официальное открытие состоится 10 сентября.

Места для торговцев были сохранены в том же количестве, также вдоль перехода появилась полоса из тактильной плитки для слабовидящих. Установлены пандусы для на лестницах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако воспользоваться ими будет сложно, поскольку отсутствуют поручни, за которые могли бы придерживаться люди с ОВЗ.

Сейчас строители облагораживают прилегающую территорию.

Напомним, на реконструкцию подземного перехода было потрачено 27 млн сомов.

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