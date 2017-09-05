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Как преобразился подземный переход около Филармонии (фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kak-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446279-ru.html

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5 сентября 2017, 13:08       Комментарии

К завершению подходит ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Официальное открытие состоится 10 сентября.
Места для торговцев были сохранены в том же количестве, также вдоль перехода появилась полоса из тактильной плитки для слабовидящих. Установлены пандусы для на лестницах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако воспользоваться ими будет сложно, поскольку отсутствуют поручни, за которые могли бы придерживаться люди с ОВЗ.
Сейчас строители облагораживают прилегающую территорию.
Напомним, на реконструкцию подземного перехода было потрачено 27 млн сомов.
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