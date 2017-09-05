Опыт Португалии учтут при разработке Концепции развития аквакультуры ЕАЭС

5 сентября 2017, 12:50 Комментарии

БИШКЕК, 05.09.17. /Кабар/. Инновационные технологии выращивания рыбы и развития аквакультуры были представлены члену Коллегии (министру) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергею Сидорскому в рамках его встречи с сотрудниками Алгарвийского университета (Республика Португалия), сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По мнению министра ЕЭК, разработки португальских исследователей, а также опыт страны по стимулированию отрасли и поддержке национальных производителей, должны быть учтены при разработке Концепции развития аквакультуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сергей Сидорский побывал на предприятии "Caviar Portugal", где используется технология выращивания рыбы в установках замкнутого водоснабжения. В настоящее время этот проект находится в стадии реализации. Правительство Португалии инвестировало в его развитие 12 млн евро. В будущем "Caviar Portugal" станет крупнейшим в Европе предприятием по разведению пресноводных видов рыб: осетров, тилапий, угрей и др.

"Взаимодействие с зарубежными инновационными предприятиями, обмен опытом и достижениями в этой сфере, позволят обеспечить создание в странах Союза передовых производств аквакультуры, отвечающих современным требованиям экологии, – подчеркнул Сергей Сидорский. Он считает, что применение современных методов выращивания рыбы значительно снизит экологическое воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными способами рыбоводства, обеспечит возможность точного управления производственным процессом, прогнозирования времени получения товарной продукции.

В ходе визита делегации ЕЭК в Португалию особое внимание было уделено изучению механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационных компаний, действующих в Европейском союзе. Проведен ряд рабочих встреч с представителями органов власти и бизнес-сообщества.