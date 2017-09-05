Гайнутдин: Нужно строить "духовные мосты" между РФ, Центральной Азией и Китаем

5 сентября 2017, 12:55 Комментарии

БИШКЕК, 05.09.17. /Кабар/. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин заявил о необходимости выстраивания "духовных мостов" между Россией, государствами Центральной Азии и Китаем, пишет РИА Новости.

По данным источника, Гайнутдин выступил в понедельник на II Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь: Созидание. Интеграция" в Татарстане.

По его мнению, усиливающаяся активность в политической и экономической жизни между странами "диктует духовным лидерам (необходимость) активнее вести работу в религиозной сфере".

"Уверен, наши встречи, дискуссии и общение станут еще одним большим шагом к усилению интеграционных и созидательных процессов как внутри наших стран, так и между ними", — отметил муфтий.

Гайнутдин напомнил о контактах между странами и народами на основе Шелкового пути, призвав "вспомнить исторические традиции сотрудничества".

Глава Совета муфтиев также обратился с предложением расширить международный форум "Духовный Шелковый путь", пригласив к участию в нем лидеров всех традиционных конфессий России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран Евразии.