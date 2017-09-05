Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

УПМ ищет очевидцев смертельного автонаезда на трассе Бишкек — ТоругартУПМ ищет очевидцев смертельного автонаезда на трассе Бишкек — ТоругартОпыт Португалии учтут при разработке Концепции развития аквакультуры ЕАЭСОпыт Португалии учтут при разработке Концепции развития аквакультуры ЕАЭС

Гайнутдин: Нужно строить "духовные мосты" между РФ, Центральной Азией и Китаем

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gainutdin...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446277-ru.html

Похожие новости

На реконструкцию ЛЭП Таджикистана Китай выделит 79 млн долларов

Госэкотехинспекция прокомментировала возбужденное уголовное дело по факту нарушений при строительстве домов ОсОО "Памир Строй"

Политических разногласий по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан нет — Субакожоева

В Баткенской области построили мост, соединяющий три села

Китаец открыл бизнес в КР, пока Интерпол искал его на родине

5 сентября 2017, 12:55       Комментарии

БИШКЕК, 05.09.17. /Кабар/. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин заявил о необходимости выстраивания "духовных мостов" между Россией, государствами Центральной Азии и Китаем, пишет РИА Новости.
По данным источника, Гайнутдин выступил в понедельник на II Международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь: Созидание. Интеграция" в Татарстане.
По его мнению, усиливающаяся активность в политической и экономической жизни между странами "диктует духовным лидерам (необходимость) активнее вести работу в религиозной сфере".
"Уверен, наши встречи, дискуссии и общение станут еще одним большим шагом к усилению интеграционных и созидательных процессов как внутри наших стран, так и между ними", — отметил муфтий.
Гайнутдин напомнил о контактах между странами и народами на основе Шелкового пути, призвав "вспомнить исторические традиции сотрудничества".
Глава Совета муфтиев также обратился с предложением расширить международный форум "Духовный Шелковый путь", пригласив к участию в нем лидеров всех традиционных конфессий России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран Евразии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум