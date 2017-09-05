За наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности – Госэкотехинспекция

5 сентября 2017, 13:00 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. За наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности, заявил директор Госэкотехинспекции Канатбек Муратбеков

По его словам, в учебных заведениях страны школьники начали часто пропускать занятия, так как многие из них подрабатывают, выполняя тяжелую работу. "В связи с этим лица, которые привлекают несовершеннолетних к тяжелому труду, будут привлечены к ответственности", - сказал он.

Как отмечают в пресс-службе Госэкотехинспекции, школьники должны непрерывно посещать занятия и быть под присмотром, как родителей, так и учителей, поэтому главой ведомства дано поручение инспекторам межрегиональных управлений, Охраны труда и трудовых отношений ввести особый контроль по этому направлению.