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Сборная Кыргызстана стартовала на чемпионате мира по тогуз коргоолу

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446275-ru.html

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Японская корпорация откроет в КР компанию, работать будут кыргызстанцы

5 сентября 2017, 13:03       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В городе Астана (Казахстан) 3 сентября стартовал чемпионат мира, проводимый в рамках специализированной выставки "ЭКСПО-2017". Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
На турнире участвуют спортсмены из 25 стран мира: Австрия, Азербайджан, США, Антигуа и Барбудда, Афганистан, Германия, Грузия, Индия, Казахстан, Камерун, Колумбия, Китай, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Польша, Россия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Великобритания, Украина, Чехия, Швейцария.
Кыргызстан на этом чемпионате представляют девять игроков: Анарбек Жамакеев – МСМК, стандарт, рапид, блиц, Белек Мамбеталиев – МС КР, стандарт, рапид, Кубанычбек Ибрагимов – КМС КР, блиц, Жаңыл Сагынбекова – МС КР, стандарт, Мадина Курманбекова – МС КР, рапид, Лязат Раимбекова – КМС КР, блиц, Адина Асейева – КМС КР, блиц, Аида Керимбекова – МС КР, стандарт, Чолпон Кендирбаева – МС КР, рапид.
Тогуз коргоол - кыргызская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и две накопительные лунки. Игра принадлежит к семейству манкала.

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