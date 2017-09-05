Узбекским бизнесменам предложили выйти на рынки ЕАЭС и ЕС через Кыргызстан

5 сентября 2017, 13:13 Комментарии

Бишкек, 5.09.2017 /Кабар/. Узбекским бизнесменам предложили выйти на рынки ЕАЭС и Европейского союза через Кыргызстан. Такую идею озвучил министр экономики КР Артем Новиков в ходе кыргызско-узбекского бизнес форума.

По его словам, в структуре товарооборота Кыргызстана Узбекистан занимает 4,4%, в т.ч. в экспорте – 6,6%, импорте – 3,6%.

Глава Минэкономики отметил, что Кыргызстан придает важное значение развитию более тесных торгово-экономических отношений с Узбекистаном.

"Для дальнейшего укрепления уже сложившихся торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном, и использования существующего потенциала мы должны, совместно, проводить необходимые мероприятия по развитию торгово-инвестиционного и научно-технологического сотрудничества. Настало время придать нашим взаимоотношениям более содержательный характер", - сказал Новиков.

В частности он призвал бизнесменов из соседнего государства рассмотреть возможности инвестирования в приоритетные направления для двух стран, а именно в такие как швейная промышленность, переработка сельхоз продукции, туризм, машиностроение и медицина.

"Наши страны и в целом регион Центральной Азии может получить значительные выгоды от развития торговли. Торговля является жизненно важной для развития экономик наших стран. Центральная Азия имеет хороший потенциал как в отношении внутри региональной, так и межрегиональной торговли", - подчеркнул глава Минэкономики.

В этой связи Новиков отметил, что Кыргызстан имеет существенный опыт в развитии торговых отношений и участия в интеграционных объединениях регионального и мирового значения.

"Кыргызстан является первой Центрально-Азиатской страной, вступившей в ВТО в 1998 году, поэтому у нас есть большой опыт и развитое правовое поле в сфере торговой связи со странами дальнего зарубежья", - рассказал он.

По его слова, в 2015 году, Кыргызстан официально вступил в Евразийский экономический союз с населением более 180 млн. людей, где действует зона беспрепятственного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В настоящее время ЕАЭС – это 3,2% мирового ВВП один из крупнейших мировых рынков или 2,5% населения Земли, самая большая территория в мире (более 20 млн кв. км).

Кроме этого, в январе 2016 года Европейский Союз официально предоставил Кыргызстану право Всеобщей системы преференций (ВСП+). Продукция Кыргызстана по более чем 6 тыс товарным позициям, соответствующая требованиям ЕС, может импортироваться из Кыргызстана в страны-члены ЕС с рынком более 400 млн. чел. без таможенных пошлин.

Более того, Кыргызстан занимает очень важное стратегическое расположение, являясь географически первой остановкой на пути из Китая в ЦА, что играет значительную роль в контексте развития торгового сотрудничества в рамках "экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия".