"Кайра жаралуу" выдвинет единого кандидата в президенты 11 сентября

5 сентября 2017, 12:15 Комментарии

Имя кандидата в президенты, которого поддержит новообразованная партия "Кайра жаралуу", станет известно после 11 сентября. Об этом "ВБ" сообщил представитель партии Шайырбек Маматокторов.

По его словам, первый съезд политического объединения намечен на 11 сентября. На повестке один вопрос - выдвижение единого кандидата от партии. Маматокторов опроверг слухи о том, что партия может поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, Темира Сариева или другого стороннего кандидата.

Он добавил, что выбранный кандидат юридически будет участвовать в выборах от той партии, от которой был представлен впервые, выдвижение от новообразованной партии подразумевает агитационную кампанию.

Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев объединились в новую политическую партию для поддержки единого кандидата в президенты. При этом каждый из них самостоятельно выполнял требования ЦИК для регистрации своей кандидатуры. По состоянию на 4 сентября официально к выборам допущены Бакыт Торобаев и Адахан Мадумаров. ЦИК отказала в регистрации Ахматбеку Келдибекову из-за непогашенной судимости, по кандидатуре Камчыбека Ташиева еще не принято решение.