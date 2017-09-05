Доллар США: 68.6000 (-0.088) 
Евро: 81.7678 (-0.2835) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На посту "Сосновка" задержана автомашина с более 7 тонн ГСМ с сомнительными документамиНа посту "Сосновка" задержана автомашина с более 7 тонн ГСМ с сомнительными документамиЯпонская корпорация откроет в КР компанию, работать будут кыргызстанцыЯпонская корпорация откроет в КР компанию, работать будут кыргызстанцы

"Кайра жаралуу" выдвинет единого кандидата в президенты 11 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365750_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446273-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану в отдельных горных районах возможны дожди — прогноз погоды на 6 сентября

Претенденты на пост президента К.Исаев и И.Масалиев не набрали нужное количество подписей избирателей

ЦИК отказал Канатбеку Исаеву в регистрации в качестве кандидата в президенты

В Бишкеке ограничат движение по некоторым улицам 5 и 6 сентября

400 наблюдателей миссии БДИПЧ/ОБСЕ будут следить за президентскими выборами

5 сентября 2017, 12:15       Комментарии

Имя кандидата в президенты, которого поддержит новообразованная партия "Кайра жаралуу", станет известно после 11 сентября. Об этом "ВБ" сообщил представитель партии Шайырбек Маматокторов.
По его словам, первый съезд политического объединения намечен на 11 сентября. На повестке один вопрос - выдвижение единого кандидата от партии. Маматокторов опроверг слухи о том, что партия может поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, Темира Сариева или другого стороннего кандидата.
Он добавил, что выбранный кандидат юридически будет участвовать в выборах от той партии, от которой был представлен впервые, выдвижение от новообразованной партии подразумевает агитационную кампанию.
Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев объединились в новую политическую партию для поддержки единого кандидата в президенты. При этом каждый из них самостоятельно выполнял требования ЦИК для регистрации своей кандидатуры. По состоянию на 4 сентября официально к выборам допущены Бакыт Торобаев и Адахан Мадумаров. ЦИК отказала в регистрации Ахматбеку Келдибекову из-за непогашенной судимости, по кандидатуре Камчыбека Ташиева еще не принято решение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум