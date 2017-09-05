Текебаеву разрешили ознакомиться с приговором первой инстанции

5 сентября 2017, 12:22 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде проходит судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса подсудимый Текебаев заявил, что не ознакомился с протоколами заседаний и приговором первой инстанции. Он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили время для ознакомления.

Его поддержали адвокаты и подсудимый Чотонов.

В итоге суд дал ему час для того, чтобы он смог полностью прочитать все материалы.