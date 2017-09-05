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Текебаеву разрешили ознакомиться с приговором первой инстанции

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365796_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446272-ru.html

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5 сентября 2017, 12:22       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в Бишкекском городском суде проходит судебное заседание по делу депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
В ходе процесса подсудимый Текебаев заявил, что не ознакомился с протоколами заседаний и приговором первой инстанции. Он ходатайствовал о том, чтобы ему предоставили время для ознакомления.
Его поддержали адвокаты и подсудимый Чотонов.
В итоге суд дал ему час для того, чтобы он смог полностью прочитать все материалы.

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