Комитет ЖК поддержал безвизовый режим диппаспортов Марокко и Бразилии

5 сентября 2017, 12:32 Комментарии

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов из Бразилии и Марокко. Такое решение принято сегодня, 5 сентября, на заседании комитета.

В частности, одобрена

<li>Ратификация соглашения между правительствами КР и Федеративной республики Бразилия об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных/служебных паспортов, подписанного 26 апреля 2017 года в городе Бишкек;</li><li>Ратификация соглашения между правительствами КР и Королевства Марокко об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанного 30 марта в городе Рабат.</li>

Как отметил статс-секретарь МИД КР Айбек Омокеев, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут находиться в Бразилии и Марокко без регистрации в течение 30 дней.