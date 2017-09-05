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Комитет ЖК поддержал безвизовый режим диппаспортов Марокко и Бразилии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365797_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446271-ru.html

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Комитет ЖК одобрил соглашение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов Бразилии и Марокко

5 сентября 2017, 12:32       Комментарии

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша одобрил безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов из Бразилии и Марокко. Такое решение принято сегодня, 5 сентября, на заседании комитета.
В частности, одобрена
<li>Ратификация соглашения между правительствами КР и Федеративной республики Бразилия об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных/служебных паспортов, подписанного 26 апреля 2017 года в городе Бишкек;</li><li>Ратификация соглашения между правительствами КР и Королевства Марокко об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов, подписанного 30 марта в городе Рабат.</li>
Как отметил статс-секретарь МИД КР Айбек Омокеев, владельцы дипломатических и служебных паспортов могут находиться в Бразилии и Марокко без регистрации в течение 30 дней.

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