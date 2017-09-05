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Лео Рохас исполнил "Полет кондора" под аккомпанемент кыргызских национальных инструментов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/leo-ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446270-ru.html

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5 сентября 2017, 12:32       Комментарии

Всемирно известный пан-флейтист Лео Рохас совместно с кыргызским ансамблем "Марал" исполнил мелодию El Condor Pasa ("Полет Кондора") в рамках прошедшего 4 сентября в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова концерта с участием сказителей эпосов и исполнителей фольклорной музыки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Напомним, известный эквадорский пан-флейтист приехал в Бишкек для участия в IV Всемирном фестивале эпосов народов мира, который проходит с 4 по 6 сентября в Бишкеке.
Всемирную популярность Лео Рохас приобрел после победы в немецком аналоге шоу "Минута славы" в 2011 году. Знаменитая композиция "Одинокий пастух" в его исполнении набрала на видеохостинге Youtube более 57 миллионов просмотров.

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