На посту "Сосновка" задержана автомашина с более 7 тонн ГСМ с сомнительными документами

5 сентября 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую 7 тысяч 289 литров ГСМ (дизтопливо) без соответствующих документов.

Как сообщает пресс-служба ГНС, транспортное средство было задержано в ходе рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства.

По объяснению водителя автомашины с дизтопливом, которое было залито в одном из нефтеперерабатывающих заводов, направлялась в Чаткальский район. Однако, как было установлено в ходе обследования, в сопроводительной накладной на нефтепродукты отсутствовали данные пломбы (номер пломбы, должность и ФИО работника УГНС). Также на автомашине была установлена сомнительная пломба на сливных и заливных горловинах, без указания пункта назначения груза.

По итогам рейда составлен акт, материалы переданы в управление ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам для принятия дальнейших мер.