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На посту "Сосновка" задержана автомашина с более 7 тонн ГСМ с сомнительными документами

Источник:
http://kabar.kg/news/na-postu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446269-ru.html

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5 сентября 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Кабар/. Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР на контрольно-пропускном пункте "Сосновка" задержали автомашину, перевозившую 7 тысяч 289 литров ГСМ (дизтопливо) без соответствующих документов.
Как сообщает пресс-служба ГНС, транспортное средство было задержано в ходе рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства.
По объяснению водителя автомашины с дизтопливом, которое было залито в одном из нефтеперерабатывающих заводов, направлялась в Чаткальский район. Однако, как было установлено в ходе обследования, в сопроводительной накладной на нефтепродукты отсутствовали данные пломбы (номер пломбы, должность и ФИО работника УГНС). Также на автомашине была установлена сомнительная пломба на сливных и заливных горловинах, без указания пункта назначения груза.
По итогам рейда составлен акт, материалы переданы в управление ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам для принятия дальнейших мер.

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