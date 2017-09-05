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Новости Кыргызстана

Лео Рохас исполнил "Полет кондора" под аккомпанемент кыргызских национальных инструментовЛео Рохас исполнил "Полет кондора" под аккомпанемент кыргызских национальных инструментовТекебаеву разрешили ознакомиться с приговором первой инстанцииТекебаеву разрешили ознакомиться с приговором первой инстанции

Национальная сборная КР принимает участие в чемпионате мира в Венгрии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/natcional...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446268-ru.html

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5 сентября 2017, 12:26       Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная команда Кыргызстана по армрестлингу принимает участие в чемпионате мира в Венгрии, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
Чемпионат стартовал 2 сентября в городе Будапешт и продлится до 11 сентября.
Сборную Кыргызстана представляют:
- Откур Аскат уулу 2001 года рождения, кадет;
- Шахман Сулейманов, 1997 года рождения, юниор;
- Зулумбек Кайгыров 1973 года рождения, мастер;
- Анатолий Сахаров 1954 года рождения, гранд мастер;
- Сергей Чиналиев 1957 года рождения, гранд мастер;
- Бакытбек Калиев 1970 года рождения, ЛОВЗ;
- Мурзакул Исабеков 1970 года рождения, ЛОВЗ;
- Урматбек Босумбаев 1976 года рождения, ЛОВЗ;
- Автандил Апитаев 1984 года рождения., ЛОВЗ;
Джеенбек Мукамбетов 1956 года рождения, тренер.
Чемпионат мира по армрестлингу – крупнейшее международное соревнование по армрестлингу. Проводится ежегодно под эгидой Всемирной Федерации Армрестлинга (World Armwrestling Federation).

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