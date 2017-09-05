Национальная сборная КР принимает участие в чемпионате мира в Венгрии

5 сентября 2017, 12:26 Комментарии

Бишкек, 05.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Национальная сборная команда Кыргызстана по армрестлингу принимает участие в чемпионате мира в Венгрии, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Чемпионат стартовал 2 сентября в городе Будапешт и продлится до 11 сентября.

Сборную Кыргызстана представляют:

- Откур Аскат уулу 2001 года рождения, кадет;

- Шахман Сулейманов, 1997 года рождения, юниор;

- Зулумбек Кайгыров 1973 года рождения, мастер;

- Анатолий Сахаров 1954 года рождения, гранд мастер;

- Сергей Чиналиев 1957 года рождения, гранд мастер;

- Бакытбек Калиев 1970 года рождения, ЛОВЗ;

- Мурзакул Исабеков 1970 года рождения, ЛОВЗ;

- Урматбек Босумбаев 1976 года рождения, ЛОВЗ;

- Автандил Апитаев 1984 года рождения., ЛОВЗ;

Джеенбек Мукамбетов 1956 года рождения, тренер.

Чемпионат мира по армрестлингу – крупнейшее международное соревнование по армрестлингу. Проводится ежегодно под эгидой Всемирной Федерации Армрестлинга (World Armwrestling Federation).