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Сапар Исаков без предупреждения посетил школы и поговорил с милиционерами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365787_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446267-ru.html

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Исаков поручил пересмотреть состав руководства "Кыргызтелекома"

5 сентября 2017, 11:48       Комментарии

Сегодня, 5 сентября, премьер-министр КР Сапар Исаков вместе с главой МВД Уланом Исраиловым без предупреждения провел рейд по дорогам столицы, проинспектировав при этом работу сотрудников патрульной милиции, находящихся вблизи школ.
Одна из целей - проверить, находятся ли возле образовательных учреждений сотрудники УПМ. Кроме того, глава кабмина переговорил с рядовыми правоохранителями о графике их работы и условиях.
Далее он побеседовал с директорами школ, выслушал их мнение и предложения. Исаков посетил несколько столичных школ, находящихся вдоль оживленных улиц. Он отметил, что с началом нового учебного года необходимо обеспечить максимальную безопасность учащихся в республике.
Напомним, 30 августа Сапар Исаков проводил рабочее совещание, в ходе которого потребовал от главы МВД обеспечить безопасность на дорогах.
Премьер-министр поручил членам правительства по своей части проработать вопросы безопасности и не опираться на официальную статистику, а руководствоваться реальными случаями ДТП. В связи с чем сегодня утром и прошел рейд, с целью проверки исполнения заданий главы кабмина.

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