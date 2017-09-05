Сапар Исаков без предупреждения посетил школы и поговорил с милиционерами

5 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Сегодня, 5 сентября, премьер-министр КР Сапар Исаков вместе с главой МВД Уланом Исраиловым без предупреждения провел рейд по дорогам столицы, проинспектировав при этом работу сотрудников патрульной милиции, находящихся вблизи школ.

Одна из целей - проверить, находятся ли возле образовательных учреждений сотрудники УПМ. Кроме того, глава кабмина переговорил с рядовыми правоохранителями о графике их работы и условиях.

Далее он побеседовал с директорами школ, выслушал их мнение и предложения. Исаков посетил несколько столичных школ, находящихся вдоль оживленных улиц. Он отметил, что с началом нового учебного года необходимо обеспечить максимальную безопасность учащихся в республике.

Напомним, 30 августа Сапар Исаков проводил рабочее совещание, в ходе которого потребовал от главы МВД обеспечить безопасность на дорогах.

Премьер-министр поручил членам правительства по своей части проработать вопросы безопасности и не опираться на официальную статистику, а руководствоваться реальными случаями ДТП. В связи с чем сегодня утром и прошел рейд, с целью проверки исполнения заданий главы кабмина.