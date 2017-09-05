Назначен второй советник премьер-министра КР

5 сентября 2017, 11:49 Комментарии

Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008 г.). Был научным исследователем в Университете Миннесоты, США (2012 г.).

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в аппарате правительства КР (2011 г.). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в аппарате президента КР (2013 г.).

Также являлся общественным советником руководителя аппарата правительства (2015 г.).

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.

Напомним, ранее новым советником главы правительства стал Талант Султанов