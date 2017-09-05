Автобус протаранил три машины на проспекте Манаса из-за отказа тормозов

5 сентября 2017, 12:00 Комментарии

В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. По сообщению очевидцев, виновником аварии стал автобус, у которого, предположительно, отказали тормоза.

В результате неисправности тормозной системы габаритный транспорт задел две автомашины марки "Тойота", а также "Хонду". Инцидент произошел на проспекту Манаса в районе пересечения с улицей Боконбаева. По предварительным данным, погибших нет.

В пресс-службе Управления патрульной милиции города Бишкек сообщили, что подробности аварии будут известны позднее. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.