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Автобус протаранил три машины на проспекте Манаса из-за отказа тормозов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365794_av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446264-ru.html

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5 сентября 2017, 12:00       Комментарии

В Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. По сообщению очевидцев, виновником аварии стал автобус, у которого, предположительно, отказали тормоза.
В результате неисправности тормозной системы габаритный транспорт задел две автомашины марки "Тойота", а также "Хонду". Инцидент произошел на проспекту Манаса в районе пересечения с улицей Боконбаева. По предварительным данным, погибших нет.
В пресс-службе Управления патрульной милиции города Бишкек сообщили, что подробности аварии будут известны позднее. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

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